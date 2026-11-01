Корабни контейнери свободно дрейфуват източно от Бургаския залив. Те най-вероятно са от потъналия след удар от дрон CONTSHIP JET.

В официална информация на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", публикувана в системата за управление на корабния трафик, контейнерите са установени тази сутрин в 10.55 часа българско време.

В съобщението се посочва, че те дрейфуват в морето, като представляват потенциална опасност за корабоплаването. Към мореплавателите е отправено предупреждение да преминават през района с повишено внимание и на безопасно разстояние.

Засега е ясно и точното им местоположение, допълва БНТ. Няма и информация откъде са паднали контейнерите и какъв товар има в тях. Възможно е те да са от потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз CONTSHIP JET.

Според институциите в част от контейнерите на потъналия кораб има "битова химия, литийно-йонни батерии, запалими газове и течности и други опасни вещества".

dir.bg