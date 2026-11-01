Шуменските хандбалисти се поздравиха с втора победа в елитната група от хандбалното първенство при мъжете. При гостуването си в София на НСА „Шумен“ спечели с 33:30 (19:15).

Отборът от Шумен поведе с 6:1 след осем минути игра, но след това домакините стопиха преднината му и завързаха мача. НСА изравни за 7:7, но шуменският състав не позволи обрат и отново излезе напред в резултата, като на полувремето поведе с 19:15.

До 6 гола стигна авансът на „Шумен“ през второто полувреме. Момчетата на Костадин Семерджиев не изпуснаха водачеството си през втората част, въпреки че на моменти НСА скъсяваше доста разликата.

Малко повече от минута преди края на срещата НСА намали до 30:32. Росен Колев вкара за „Шумен“ за 30:33, а до последния съдийски сигнал шуменци играха добре в защита и не допуснаха нов гол.

Тимът се изкачи до петото място и е с 2 победи, 2 загуби и 1 равенство.

Това бе трето поредно гостуване на „Шумен“. В следващия кръг „Шумен“ е домакин. По програма на 14 ноември от 16,00 часа тимът приема в зала „Арена Шумен“ „Локомотив“ Горна Оряховица.

ШУМ.БГ