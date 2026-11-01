Холивудският режисьор и продуцент Майкъл Ман е откаран по спешност в болница, след като случайно се е прострелял на стрелбище. Инцидентът с 83-годишния кинодеец е станал в събота следобед, около 16:00 ч., на стрелбище в Лос Анджелис.

Източник споделя пред TMZ, че Ман, най-известен с филма си "Жега“ (Heat) от 1995 година, се е опитвал да прибере оръжието си в кобура, когато то е произвело изстрел и той е бил ранен в крака.

Режисьорът е откаран в болница с линейка, като на мястото са пристигнали екипи на полицията и пожарната.

От полицията потвърдиха пред TMZ, че случката се е разиграла в "The Range LA“ - закрит стрелкови клуб в западната част на града, достъпен само за членове.

Стрелбището обикновено се посещава от холивудския елит, ръководители на филмови студия и известни актьори, като годишните членски вносове варират от около 3000 до 20 000 долара.

В полицейския доклад се посочва, че Ман не се е прострелял умишлено, а е "пострадал при инцидент по време на тренировка, когато случайно е произвел изстрел в собствения си крак“.

"В събота, на стрелбище, оръжие е произвело случаен изстрел, докато е било прибирано в кобура, което е довело до повърхностно нараняване на режисьора Майкъл Ман. Той е преминал през медицинска обработка и предстои да бъде изписан“, каза представител на режисьора.

Ман е режисьор на редица значими филми, сред които "Ловец на хора“ (Manhunter, 1986 г.), "Последният мохикан“ (The Last of the Mohicans, 1992 г.), "Али“ (Ali, 2001 г.) и "Съучастникът“ (Collateral, 2004 г.) и други.

Днес.бг