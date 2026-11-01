За пръв път в историята си България избра жена за президент. Във всички паралелни преброявания на социолозите досегапният държавен глава Илияна Йотова води на претендента Андрей Гюров, като разликата варира между 18 и 19%.

Сега с точност вече можем да кажем кой е следващият президент на страната. Това е госпожа Йотова, защото при паралелно преброяване вече резултатът е доста по-висок дори от този, който обявихме в екзитпола. Това е непреодолима дистанция между първия и втория", заяви социологът от "Тренд" Димитър Ганев.

Категорично на същата позиция е и Боряна Димитрова от "Алфа рисърч": "Беше ясно още при екзитпола, че имаме категорична преднина на двойката Йотова-Вълчев и не виждахме шанс тази преднина да се обърне".

Резултатите от стопроцентовото паралелно преброяване на агенция "Тренд" отреждат 58.1 на сто за двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу 38.9 процента за Андрей Гюров и Георги Кандев. Опцията "Не подкрепям никого" събира 3 на сто от вота, при отчетена избирателна активност от 27.5 процента. Тези стойности показват значително разширяване на дистанцията спрямо първоначалните данни от екзитпола към 19:00 часа, когато преднината бе около осем на сто. В изборното студио Димитър Ганев уточни, че съотношението на гласовете се оформя категорично на нива около 58 към близо 40 процента.

Данните на агенция "Мяра" при пълно паралелно преброяване сочат почти идентични стойности. Настоящият президент събира 58.2 на сто от подадените гласове, докато за нейния опонент са гласували 38.6 процента от отишлите до урните. Гражданите, отбелязали квадратчето "Не подкрепям никого", съставляват 3.2 на сто от участниците във вота.

Паралелното преброяване на "Алфа Рисърч" при пълна извадка също потвърждава победата на Йотова с резултат от 57.4 на сто срещу 39.6 процента за кандидатпрезидентската двойка Гюров - Кандев. Разликата между първите двама възлиза на близо 18 на сто, което представлява около 340 000 действителни гласа. Агенцията отчита избирателна активност от 29.1 процента, съответстваща на приблизително 1 920 000 гласували от общо 6 590 000 български граждани с право на глас. Опцията "Не подкрепям никого" в това паралелно изследване е предпочетена от 3 процента от гласоподавателите.

Демографският анализ на агенция "Маркет линкс" очертава отчетливи възрастови разделения в профила на гласувалите на балотажа. Андрей Гюров печели доверието на най-младите избиратели от поколението Z, родени между 1997 и 2012 година, където получава 50 на сто от подкрепата спрямо 40 процента за Йотова. При милениалите, родени между 1981 и 1996 година, кандидатът на ПП-ДБ запазва минимален превес с 46 на сто срещу 45 процента за държавния глава.

При по-възрастните поколения предимството преминава категорично към Илияна Йотова. Сред избирателите от поколението Х на възраст между 1965 и 1980 година настоящият президент събира 52 процента срещу 42 на сто за нейния съперник. Най-солидна преднина Йотова реализира сред гражданите, родени между 1946 и 1964 година, където получава 59 процента от вота срещу 37 на сто за Гюров. Разпределението по пол показва балансирани предпочитания, като Йотова запазва преднина както сред мъжете, така и сред жените.

dir.bg