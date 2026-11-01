Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори.

Във всички паралелни преброявания на социолозите настоящият държавен глава Илияна Йотова води на претендента Андрей Гюров, като разликата варира между 18 и 19%.

"Поздравления за Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори. Очаквам да продължим съвместната ни работа - от сигурността и отбраната, до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост. За силна България в силна Европа", написа Фон дер Лайен в официалния си профил в "Екс".

В първото си обръщение след края на изборния ден кандидатът за президент и действащ държавен глава Илияна Йотова благодари на избирателите за доверието и на "Прогресивна България" за подкрепата.

"Уважаеми господин Радев, без вас нямаше да се справим. В последните дни пълна мобилизация. В нито един момент не се разколебахте в подкрепата си към мен", обърна се Йотова към министър-председателя.

dir.bg