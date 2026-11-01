Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) обяви днес, че непълнолетен руски гражданин е бил задържан във връзка със заплаха за извършване на терористичен атентат в московския парк "Царицино", след като Русия получил сигнал от САЩ , предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"Благодарни сме на американската страна за предоставената информация", се казва в изявление на ФСС.

"Федералната служба за сигурност, съвместно с Росгвардия, Министерството на вътрешните работи и Следствения комитет на Русия, извърши проверка на получената от правоохранителните органи на САЩ информация за подготовка на терористичен акт в град Москва на територията на музея-резерват "Царицино". В резултат на извършените действия беше задържан непълнолетен гражданин на Руската федерация, който беше публикувал в платформата за кратки видеоклипове ТикТок свои снимки в тактическо облекло, маска, шапка, очила, слушалки и с предмет, наподобяващ автоматично оръжие, както и снимки, направени в музея-резерват "Царицино", с надпис: "I found a place" ("Намерих място" в превод от английски език)", се казва в изявлението на службата.

"В жилището на задържания бяха открити дрехите и аксесоарите, а в средствата му за комуникация бяха установени профил в ТикТок, от който са публикувани заплахи, абонамент за неонацистки канал в приложението Телеграм, както и значителен брой търсения в интернет за извършени терористични актове, масови убийства и други актове на насилие", добавя ФСС.

dir.bg