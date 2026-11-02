Новият президент на България Илияна Йотова получи сериозна подкрепа от избирателите и в Шуменска област. Окончателните резултати при 100% обработени протоколи показват, че за нея са гласували 23173 души, или 57,51% от гласувалите на балотажа.

Районната избирателна комисия обяви данните в 1,12 часа.

За опонента на Йотова – Андрей Гюров, са гласували 15 914 души, или 39,49 процента. Бутон не подкрепям никого на изборната машина са натиснали 1 209 души.

На втория тур на изборите за президент гласуваха 40 322 души, което е 21,73% от имащите право жители на областта.

В зала „Арена Шумен“, където снощи РИК приемаше секционните протоколи, обстановката беше спокойна, а обработката на документите ставаше бързо.

ШУМ.БГ