Проливен дъжд превърна улиците на Варна в реки, местните екипи се борят с наводнени подлези и запушени шахти, предава БТА.

Повече от 30 екипа в момента работят по отводняването на улици и подлези във Варна, съобщиха от Общината. Те изпомпват натрупаната вода и почистват шахтите, задръстени от паднали листа.

Ревизионните шахти са отворени, за да се осигури по-бързото оттичане на водата.

Приоритетно се отводняват главните пътни артерии и пространствата около болници, детски градини и училища.

По данни на Националния институт по хидрология и метеорология във Варна към момента количеството дъжд е 76,5 литра на квадратен метър, като очакванията са валежите да продължат и през следващите дни, предупреждават от Общината.

От полицията допълниха, че голяма част от светофарите в града не работят. Затворени са подлезите на спирка "Почивка" и на ул. "Шипка" , както и част от ул. "Мара Тасева" в квартал "Аспарухово".

Междувременно система BG-ALERT изпрати предупреждение до мобилните телефони на хората в района на Варна за опасност от наводнения и силен вятър, съобщи местната медия Moreto.net.

Съобщението е от името на кмета на града и призовава гражданите да избягват подлезите и ниските части на Варна заради риска от наводняване.

"Внимание! Опасност от наводнение и силен вятър в района на гр. Варна! Моля, избягвайте подлези и ниските части на града! От кмет на гр. Варна", гласи предупреждението.

Междувременно в социалните мрежи се появиха снимки и видеа с плаващи по наводнените улици отпадъци в района около Зеленчуковата борса в града.

Десетки шофьори пък издирват регистрационните табели на автомобилите, които са изгубили в наводнението.

Малко по-рано от НИХМ обявиха оранжев код за значителни валежи в седем области на страната, а жълт за 11 области.

Оранжев код е обявен за областите Силистра, Добрич, Разград, Търговище, Шумен, Варна и Бургас.

НИМХ предупреждава и за значителни валежи в областите Русе, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Плевен, Враца, Ловеч, Габрово, Пловдив, Стара Загора и Хасково.

Дир.бг