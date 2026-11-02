Руските въоръжени сили са възобновили днес нападенията в украинската Херсонска област след изтичането на временното примирие в района на град Олешки, което беше най-продължителното локално прекратяване на огъня след руската пълномащабна инвазия през 2022 г., предаде Франс прес, позовавайки се на местните украински власти.

"Около 8:00 ч. тази сутрин руските окупационни сили атакуваха с дрон автомобил в градския район Корабелни" в Херсон. При нападението са били ранени 62-годишна жена и 73-годишен мъж, които са настанени в болница, се казва в изявление на местните власти, цитирано от БТА.

Междувременно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна обвини Русия, че е използвала хуманитарното примирие в контролирания от нея град Олешки, за да укрепи военните си позиции, предаде Ройтерс.

Шестдневното прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с участието на папа Лъв Четиринадесети, имаше за цел да осигури възможност за доставка на хуманитарни помощи и евакуация на цивилни от града, разположен в близост до фронтовата линия. Според Мелания Тръмп, която съобщи това в социалната мрежа Екс, по време на операцията са били евакуирани близо 800 души.

Украинският Генерален щаб обаче заяви, че е регистрирал ротация на руски военни подразделения, укрепване на позиции, разширяване на мерките за защита срещу дронове по пътищата и засилена логистична дейност, включително доставки на боеприпаси.

"По време на прекратяването на огъня, въведено за осъществяването на хуманитарната операция в Олешки, подразделенията на Силите за отбрана на Украйна осигуряваха спазването на примирието и действаха изключително в рамките на постигнатите договорености", се посочва в изявление на Генералния щаб, публикувано в Екс.

"Противникът, напротив, използва хуманитарната пауза, за да подобри позициите си", допълва украинското военно командване.

Във видеообръщение, публикувано във Фейсбук, украинската 34-та отделна бригада на морската пехота "Борисфен" призова жителите на Херсонска област да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога. Според подразделението Русия е "използвала примирието, за да се подготви и да укрепи възможностите си", поради което има основания да се очаква засилване на бойните действия.

Временното прекратяване на огъня влезе в сила на 27 октомври и приключи вчера в 21:00 ч. по Гринуич (23:00 ч. българско време).

Началникът на Херсонската градска военна администрация Ярослав Шанко съобщи, че днес е бил нанесен удар с дрон в центъра на Херсон, който се намира на западния бряг на река Днепър, на контролирана от Украйна територия срещу Олешки. При това нападение няма данни за пострадали.

Областният управител Олександър Прокудин съобщи в Телеграм, че през 24-те часа до 4:00 ч. по Гринуич днес руските сили са обстрелвали и атакували с дронове и авиация 16 населени места в контролираните от Украйна части на Херсонска област, включително областния център Херсон.

В същото време украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви вчера в Телеграм, че и двете страни са "спазвали поетите от тях задължения през целия период" на временното примирие.

В отделно съобщение Ройтерс предаде, че руският комисар по правата на човека Яна Лантратова е заявила днес, че Русия и САЩ са постигнали договореност за ежемесечни доставки на хуманитарна помощ за Олешки с посредничеството на Мелания Тръмп.

"В Олешки все още има хора, които се нуждаят от помощ", заяви Лантратова.

На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че украинската армия миналата седмица е използвала локалното примирие в района на контролирания от Русия град Олешки, за да се прегрупира, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Песков определи това като нормална практика, но добави, че не знае дали руските въоръжени сили са направили същото.

Запитан за тези твърдения на Киев, говорителят на Кремъл заяви: "Подобни въпроси е най-добре да се отправят към нашето министерство на отбраната. Но в този случай може спокойно да се предположи, че украинските въоръжени сили също са използвали този период, за да се прегрупират и т. н. Това е обичайна практика в подобни ситуации. Но аз не съм запознат с подробностите."

Песков отбеляза, че засега не се планират други подобни локални примирия, като това в Олешки.

Градът се намира на източния бряг на Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили. Около 2000 души в Олешки бяха блокирани без достъп до храна и лекарства и не можеха да напуснат района заради мини и атаки с дронове.

По-рано днес Мелания Тръмп заяви, че от Олешки са били евакуирани близо 800 души.

Дир.бг