Случвало ли ви се е да се събудите сутрин и още преди денят да е започнал, вече да се чувствате изтощени? Дори силното кафе невинаги успява да ви ободри, а умората продължава да ви преследва часове наред. Причините за подобно състояние могат да бъдат различни, но една от тях понякога се крие в ежедневното хранене. Някои продукти, които редовно присъстват в менюто ни, предизвикват резки колебания в кръвната захар, затрудняват храносмилането или нарушават качеството на съня. В резултат вместо очаквания прилив на сили може да изпитаме сънливост, отпадналост и затруднена концентрация.

Не е случайно, че храненето се свързва не само с физическото здраве, но и с настроението и работоспособността. Често най-изкушаващите храни са именно онези, които съдържат големи количества захар, рафинирани въглехидрати или мазнини. Те могат да доставят бързо удоволствие, но невинаги осигуряват продължително усещане за ситост и енергия. Това обаче не означава, че всички подобни продукти трябва напълно да изчезнат от менюто. По-важно е да се обърне внимание на количеството, честотата на консумация и индивидуалната реакция на организма. Пет добре познати храни и напитки заслужават особено внимание, когато умората се превърне в постоянен спътник на ежедневието.

На първо място е захарта, която присъства в огромно разнообразие от сладкиши, десерти и напитки. След консумацията на голямо количество захар нивото на глюкозата в кръвта може да се повиши бързо, което при някои хора е последвано от осезаем спад в тонуса. Първоначалното усещане за прилив на енергия често е краткотрайно, а скоро след него отново може да се появи глад. Така човек посяга към поредната сладка закуска и попада в повтарящ се цикъл на краткотрайно засищане и желание за още храна. Прекомерната консумация на добавена захар не е благоприятна за здравето, но твърденията, че тя директно причинява депресия, уврежда интелекта или унищожава витамините от група В, не бива да се приемат като доказани факти.

Следващата група включва тестените изделия, особено приготвените от рафинирано бяло брашно и с добавена захар. Ароматен кроасан с капучино, парче чийзкейк, пухкав мъфин или сладкиш от бутер тесто изглеждат като приятно начало на деня, но невинаги са най-добрият избор за продължителна ситост. Подобни изделия често съдържат лесноусвоими въглехидрати и сравнително малко фибри, което може да доведе до по-бързо повишаване на кръвната захар. Когато закуската е съставена предимно от такива продукти, гладът може да се появи отново сравнително скоро. Това не означава, че всички тестени храни действат еднакво, тъй като съставът, порцията и начинът на приготвяне имат съществено значение.

Особено внимание заслужават и макаронените изделия, които често се поставят под общ знаменател със сладкишите. Всъщност въздействието им върху организма зависи от вида на брашното, степента на обработка и останалите съставки в храненето. Пълнозърнестите варианти например съдържат повече фибри от обикновените изделия от бяло брашно. Не е основателно и широко разпространеното обяснение, че глутенът образува тежка маса в стомаха, която сама по себе си причинява сънливост. При хората без специфична непоносимост глутенът не е доказана причина за подобна реакция. По-обилните хранения обаче действително могат да бъдат последвани от усещане за тежест и желание за почивка.

Дир.бг