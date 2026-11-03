Трагедия разтърси Испания, след като играч от второто ниво на местния футбол почина вследствие на зловещ удар на терена.

Това е 30-годишният Хесус де Мигел от отбора на Тенерифе, който получи сърдечен арест по време на вчерашния мач от Ла Лига 2 между неговия тим и Андора.

В самия край на мача появилият се в 59-ата минута Де Мигел получи извеждащ пас и докато бяга с поглед към летящата топка, той бе посрещнат по зверски начин от вратаря на гостите Хесус Овоно.

Нападателят се строполи безжизнено на тревата и след няколкоминутна лекарска помощ на терена, той бе откаран с линейка до най-близката болница.

Оказа се, че футболистът е получил сърдечен арест след жестокия сблъсък, а макар първоначално от болницата да съобщиха, че състоянието му е стабилно, то в последните часове нещата са се влошили.

Медиите в Тенерифе съобщиха преди няколко часа за неврологични усложнения, а преди минути от клуба официално излязоха с ужасната новина, че Хесус де Мигел е починал.

30-годишният нападател е играл още за клубове от по-ниските нива на местния футбол като Фуенлабрада, Навалкарнеро, Унионистас и Кастейон, преди да премине в Тенерифе, за който има 11 гола в 29 мача.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Дир.бг