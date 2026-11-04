Осем млади лекари от Шумен и региона започнаха работа като специализанти в МБАЛ – Шумен. Всеки от тях е преминал през конкурс, съобщиха от пресцентъра на болничното заведение.
Новите специализанти работят в отделенията на по Кардиология, Нефрология, Гастроентерология, Акушерство и гинекология, Физикална и рехабилитационна медицина. За първи път двама медици са избрали Клинична хематология и Съдебна медицина.
Специализацията е четиригодишна.
Младите лекари посочват, че са предпочели шуменската болница заради отличната база за обучение и подкрепата от доказани специалисти.
„Бяха изключително мотивирани и подготвени по специалностите, за които кандидатстваха“, сподели председателят на комисията д-р Недко Тодоров, зам. изпълнителен директор на МБАЛ - Шумен.
ШУМ.БГ
Коментари
Минчо
Похвално!...И Браво!
ми то
отделения по нефрология ,хематология и гастроентерология няма в МБАЛ!
Хаха
Стоя и гледам ,тези в АГ -то ,колко време ще изкарат преди да разберат, къде са се нахендрили?
Анонимен
А заплати какви? Кои са на снимката? Пиарката пак не си дописа материала. Няма нужда от нея. Ала бала.