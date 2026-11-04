44 отдавна непоказвани произведения, пресъздаващи ликовете на велики общественици, революционери и творци, ще бъдат представени в Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ в Шумен .

Изложбата, наречена „Тайните на фонда ii – Будителите“ ще бъде открита на 5 ноември от 18:00 ч.

Ликовете на будителите са представени чрез техниките на живописта, скулптурата и графиката.

За първи път ще бъде изложено и дарението от ОбУ „Христо Ботев“, с. Друмево - скулптурен портрет на революционера, поет и писател Христо Ботьов Петков.

ШУМ.БГ