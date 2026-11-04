Обвиняемият за убийството на 9-годишното йорки Кнопа в "Кръстова вада" остава в ареста. Софийският районен съд даде ход на делото и наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на Йордан Атанасов след повдигнато обвинение от страна на Софийската районна прокуратура.

Животното изгуби живота си по жесток начин, след като, докато стопанинът му го разхожда на тротоара пред дома на извършителя на 1 ноември, то получава два силни ритника от 43-годишния Атанасов, полита на метър над земята, като при втория се удря в паркиран автомобил и издъхва на място, допълва "24 часа".

Записите от охранителните камери наблизо показаха голяма част от инцидента, включително как Кнопа е изритана като футболна топка пред очите на собственика й и се блъска в автомобил.

Според съда Атанасов е проявил садистично отношение и необяснима жестокост. Свидетелите по делото посочват, че Атанасов е ударил с крак и причинил смъртта на малкото куче, а дни по-рано е проявил същото поведение към друго животно.

Установени са четири посегателства спрямо домашни любимци от негова страна и не може да става въпрос за инцидент. Само за два дни агресията на обвиняемия е ескалирала, е констатацията на съда, допълва бТВ. Според собствениците на кучетата, на които също е посягал, мъжът е агресирал, защото не искал четириногите да минават покрай дома му.

Обвиняемият не се укривал, сам се е предал на властите, посочват магистратите. Но обществената опасност в случая е много по-висока от чистото съдебно минало на Атанасов, защото той се е проявил като коравосърдечен, посочиха от съда. Според прокуратурата, на обвиняемия Йордан Атанасов трябва да се определи най-тежката мярка за неотклонение.

За подобно престъпление наказанието е от 2 до 8 години затвор и глоба между 2 000 и 10 000 евро. Решението може да се обжалва пред градския съд.

Случаят възмути обществото, а още на другия ден, след като доби известност в социалната мрежа, хората се събраха на спонтанен протест, за да заклеймят жестокостта спрямо домашни любимци.

Агресията спрямо животните беше осъдена и от вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи във Фейсбук, който съобщи преди ден, че заподозреният за убийството на кучето е в СДВР с адвоката си и ще бъде задържан и конвоиран до Четвърто РУ за извършване на необходимите действия.

"Насилието над животни не бива да се толерира и да остава безнаказано. То е престъпление, което трябва да има последствия, заявиха от фондация "Четири лапи" във фейсбук пост по повод смъртта на домашното куче.

Дир.бг