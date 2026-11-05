83-годишна жена от кв. „Кирково“ във Велики Преслав е пострадала при пожар в дома ѝ. Инцидентът е станал вчера следобед, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

В 17:52 часа на телефон 112 постъпил сигнал за пожар в къща на ул. “Христо Урумов“. Към адреса бил насочен екип от пожарната във Велики Преслав. След пристигане на място огнеборците установили, че пожарът е в кухнята на жилището.

Собственичката на жилището опитала да гаси пожара преди пристигането на пожарникарите и получила изгаряния. Наложило се да бъде откарана в шуменската болница, където преценили, че трябва да отиде за лечение в клиниката по изгаряния във ВМА-Варна. Получила е изгаряния от трета степен по скулите на лицето и първа степен по дланите и ходилата.

Огнеборците успели да изгасят пламъците с 10 тона вода. Унищожени били около 8 кв.м. покривна конструкция, мебели и домашна техника.

Извършен е оглед, по всяка вероятност пожарът е тръгнал от газова бутилка в кухнята на жилището. Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ