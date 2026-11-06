Правителството представи бюджет на инерцията, заявиха депутати от ГЕРБ-СДС, коментирайки проекта, презентиран по-рано днес от премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев в аулата на УНСС.

Пред медиите в парламента застанаха трима бивши министри - Красимир Вълчев, Теменужка Петкова и Жечо Станков, които остро разкритикуваха проектобюджета на кабинета "Радев", но за разлика от "Възраждане" не казаха дали ще го подкрепят или не в пленарната зала. Напротив, възразявайки срещу представянето на държавната план-сметка в УНСС, бившият финансов министър Теменужка Петкова се обърна към управляващите - "да заповядат в парламента, ще помогнем с каквото можем".

Депутатът Красимир Вълчев, бивш министър на образованието, изтъкна, че проектобюджетът все още не е качен на страницата в интернет на Министерството на финансите.

"В бюджета не виждаме нищо - това е бюджет на инерцията. Нито е благоразумен, нито е антиинфлационен, нито е социален, нито е ляв, нито е десен", критикува Вълчев. Според него управляващите ще продължат да се оправдават с наследството, което са заварили от предшествениците си.

Вълчев, който е бивш министър на образованието, изтъкна, че "в УНСС се ходи преди да направиш бюджет, а не, след като си го направил". Според него "цялото мероприятие повече е приличало на партийно събрание".

"Цялата парламентарна група на "Прогресивна България" беше събрана там да ръкопляска, вероятно знае, че в Закона на висшето образование има забрана за осъществяване на политическа дейност на територията на висшите училища. Управляващите нарушиха и Закона за висшето образование, всяка критика към опозицията, към обладаните медии и т.н. прави партийно-политическа една такава сбирка", каза Красимир Вълчев.

Според него "правителството харесва инфлацията, защото продължава да я помпа с бюджетите, които предлага". Вълчев изтъкна, че така - чрез инфлацията най-лесно се генерират приходи в бюджета, без да е необходимо властта да прави нещо.

Теменужка Петкова също отбеляза, че кабинетът продължава с мантрата за лошото наследство и също критикува властта за представянето на бюджета в УНСС, а не в Министерския съвет и в парламента. А по повод думите на Радев по адрес на опозицията, че е направила "кризисен пиар по учебник" каза: "Тогава, когато започнат опозицията и медиите да бъдат причина за твоите неуспехи, ситуацията в страната наистина е много притеснителна и когато представиш бюджета извън сградата на парламента, това означава, че ти не държиш на тази институция и тя се превръща в един гумен печат на управляващите."

Това, което ни предстои - е отново висока инфлация и нов дълг, посочи тя. И обърна внимание на критиката от Европейската комисия към бюджета за 2027 г.

"Този бюджет нито е разумен, нито ще реши някой от проблемите на българското общество. Напротив, това, което ни предстои, е отново висока инфлация - чухме за 4%, не сме видели параметрите на бюджета, тъй като той все още не е публикуван. Нов дълг - от 8 милиарда и 600 милиона евро. Увеличаване на максималния осигурителен доход, въвеждане на данък свръхпечалба, увеличаване на данъка, който е свързан с облагането на ваучерите. Така че това, което ни чака, никак не е оптимистично", каза Петкова.

Петкова припомни как преди година Радев се е извинил на българския бизнес за проекта на бюджет за 2026 година, внесен от кабинета "Желязков". "Той се извини тогава, а аз искам да го попитам - ще се извини ли и сега за това, което внесе като бюджетни параметри за 2027 година със същите аргументи, с които тогава се извини на бизнеса, без да има никакво касателство към този процес? И вторият ми въпрос към тях е свързан с това: ще гарантират ли с тези бюджетни параметри това, че в България няма да бъдат променени и увеличени данъците в следващите години? Благодаря", продължи Теменужка Петкова.

Жечо Станков прогнозира високата цена на електроенергията "да намери отражение веднага на рафтовете". И обърна внимание, че управляващите не са приели техните предложения са компенсации за бизнеса. Според него инфлацията ще бъде основният инструмент за пълнене на хазната, но в същото време тя ще бърка дълбоко в джоба на всеки българин.

Дир.бг