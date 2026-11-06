Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа прокламация, с която Овалният кабинет и Залата на кабинета в Белия дом да бъдат обявени за национални забележителности. Ходът според него ще защити двете пространства в Западното крило от бъдещи промени, предаде Си Ен Ен.

"Става въпрос за Овалния кабинет и залата на кабинета, много важни пространства. И аз ще подпиша документ, който ще ги превърне в забележителност за векове", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, който той обстойно украси, откакто се завърна в Белия дом в началото на 2025 г.

Тръмп заяви, че администрацията ще изпрати документа до Конгреса за ратификация.

"Това е федерална забележителност - и когато бъде завършена и когато документацията е напълно оформена, правно обвързваща, ще бъде невъзможно за когото и да било да е да унищожи това невероятно пространство - добави той - Просто си мислех, че е много важно на никого да не бъде позволено да влезе, да го събори и да се опита да направи нещо с него".

Тръмп е оставил своя отличителен отпечатък върху двете пространства в Белия дом, отбелязва американската телевизия.

В Овалния кабинет той добави позлатени фигурки и медальони на камината, златни орли на страничните масички, позлатени огледала в стил рококо на вратите и сгушени във фронтоните над вратите миниатюрни златни херувими, доставени от неговото имение във Флорида Мар-а-Лаго.

Церемонията по подписването, която се състоя непосредствено след шокиращата загуба на републиканците на междинните избори, беше третото му събитие за седмицата, свързано с неговите строителни и ремонтни проекти във Вашингтон.

В понеделник той избра обновеното пространство около Отразителното езеро пред Мемориала на Линкълн за своята заключителна реч преди изборите.

В сряда, вместо да коментира изборните резултати, заведе репортери на строителната площадка на новата бална зала на мястото на събореното Източно крило на Белия дом.

Дир.бг