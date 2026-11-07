Нидерландската полиция съобщи, че е арестувала между 150 и 200 души за незаконно влизане в чужда собственост, след като стотици демонстранти нахлуха на строителната площадка на дейта център на "Майкрософт" в Амстердам, за да изразят протеста си срещу проекта, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Органите на реда заявиха, че у някои от задържаните са открити откраднати материали от строежа, а други са заподозрени в нанасяне на имуществени щети.

Всички арестувани ще бъдат разпитани.

На строителния обект се събраха протестиращи от две организации, съобщи нидерландската телевизия.

Екозащитното гражданско сдружение "Фосилфрей NL" (Fossielvrij NL) искаше да демонстрира пред обекта заради огромните количества енергия, които центровете за данни потребяват.

Активистите от "Хеф Техенгаз" (Geef Tegengas) обаче пробиха оградите чрез помощни средства и нахлуха на обекта, съобщи нидерландската телевизия. Организацията редовно блокира инфраструктурни съоръжения, пристанища и строителни площадки в знак на протест срещу изкопаемите горива, капитализма, войната и големи технологични проекти.

Полицията заяви, че е наредила на протестиращите да предадат помощните средства, които били донесли със себе си, преди да ги допусне до определената за демонстрацията зона. Въпреки това протестиращите успели да си пробият път до строителния обект.

На кадри на нидерландската телевизия се вижда как полицейски части за борба с безредици се намесват с палки срещу протестиращите.

"Хеф Техенгаз" определи окупацията като първия масов протест в Европа срещу големите дейта центрове.

Дир.бг