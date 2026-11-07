Българското правителство не е предлагало пред Европейската комисия пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ), заяви в позиция вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

В официалното ми предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., публикувано на сайта на Комисията, няма предложение за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ). Такова предложение не фигурира и в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г., се посочва в позицията на вицепремиера, получена днес на редакционната поща на БТА.

Всички публични документи показват пълно съответствие между проекта на бюджетен план, изпратен на 15 октомври на Европейската комисия, писмото до ЕК от 2 ноември и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година, който вчера беше представен в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), изпратен на социалните партньори и публикуван на сайта на Министерството на финансите, е отбелязано в позицията.

По време на бюджетната процедура, която започна още през август, са обсъждани различни предложения и идеи, но окончателното решение кои от тях да намерят място в проекта на бюджет е на Министерството на финансите.

В същото време трите одитни доклада на Сметната палата, представени по-рано през седмицата, не анализират идеи и намерения, а констатират конкретни нарушения и действия, засягащи сериозно управлението и разходването на публичните средства от всички партии, които сами определиха политическата си конфигурация като "сглобка", пише Донев.

В началото на юли Народното събрание възложи на Сметната палата одити на управлението на Министерство на финансите (МФ), Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и Държавното обществено осигуряване за периода от началото 2020 г. до края на месец май 2026 г. Резултатите от одитите бяха оповестени в понеделник.

Скриването на 1,5 млрд. лева от бюджетния дефицит, за да се изпълнят условията за въвеждане на еврото, подписването на договори за 18 млрд. лева за пътища при бюджет на Агенция "Пътна инфраструктура" от 11 млрд. лева, както и прокарването на т.нар. "популярни" бюджети с прекомерна разходна част са само част от примерите за безотговорното управление на публичните финанси в последните 6 години, е посечено още в позицията на финансовия министър.

Вчера Божидар Божанов от "Демократична България", който бе гост в студиото на БНТ, прекъсна вицепремиера по време на негово участие в предаването "Панорама", отбелязвайки, че разполага с писмо от Гълъб Донев до ЕК, в което се посочва, че правителството предлага временно пренасочване на част от осигурителната вноска към първия стълб на пенсионната система.

Донев отвърна, че това са коментари, правени с ЕК, и не може да бъде мотив да се твърди, че правителството търси средства по този начин, за да запълни дупката в публичните финанси. Финансовият министър подчерта, че управляващите са в диалог с пенсионните дружества и имат съвсем друга политика спрямо тях в сравнение с твърденията.

Премиерът Румен Радев коментира през седмицата, че са несъстоятелни твърденията, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб."Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите", каза Радев.

Дир.бг