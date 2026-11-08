Небостъргачът "Арамко тауър" в Рияд е претърпял щети при нападение с балистични ракети по саудитската столица тази нощ, съобщиха властите на кралството, цитирани от Франс прес.

Сградата, в която се помещават офиси на държавния петролен гигант "Сауди Арамко", се намира във финансовия район "Крал Абдула" - един от основните бизнес центрове на Рияд.

По небостъргача са нанесени щети, причинени от проектил, предаде Ройтерс като се позова на разказ на очевидец и сведения от трима запознати със ситуацията източници. Видеа разкриват счупени прозорци на няколко етажа от сградата. Няма данни за пострадали хора.

Министерство на енергетиката съобщи, че щетите по сградата са ограничени и са причинени от паднали отломки след опита за нападение през тази нощ

По-рано оглавяваната от Саудитска Арабия военна коалиция съобщи, че противовъздушната отбрана е прехванала две балистични ракети, насочени към Рияд, както и още една към Източната провинция на кралството. Според коалицията те са били изстреляни от йеменските бунтовници хуси.

След предупреждението службата за гражданска отбрана обяви тревога в саудитската столица. Малко по-късно в различни части на града бяха чути няколко мощни експлозии. Впоследствие властите съобщиха, че непосредствената опасност е отминала.

Предупреждения за въздушна опасност бяхя издадени и в богатата на петрол Източна провинция, включително в град Дахран, където се намира централата на "Сауди Арамко". Впоследствие тревогата бе отменена. През октомври централата на компанията в Дахран също понесе значителни щети при нападение.

Новият инцидент идва на фона на рязко изостряне на военния конфликт между Саудитска Арабия и йеменските хуси. След подновяването на сраженията през юли бунтовниците засилиха атаките с ракети и дронове срещу саудитски летища, пристанища и енергийна инфраструктура. Саудитската авиация от своя страна нанася удари по позиции на хусите в Йемен.