При висока избирателна активност и със само 10 недействителни бюлетини съдиите избраха своите 6 представители в следващия състав на ВСС. Това са:

- Мария Кирилова Терзийска – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд - Варна с 892 гласа;

- Светлана Петрова Калинова – съдия във Върховен касационен съд със 778 гласа;

- Даниела Божидарова Александрова – заместник-административен ръководител - заместник - председател на Софийския районен съд с 689 гласа;

- Васил Маринов Петков - съдия във Военно-апелативен съд с 681 гласа;

- Веселка Велкова Златева-Кожухарова - административен ръководител - председател на Административен съд – Пазарджик с 671 гласа;

- Емилия Василева Василева - съдия във Върховен касационен съд с 659 гласа;

Окончателния брой на гласовете за всеки един кандидат може да видите тук.

Председателят на Избирателната комисия на Общото събрание на съдиите Бисер Троянов – съдия във Върховния касационен съд, обяви избора и отново се обърна с благодарност към съдиите, които упражниха правото си на глас и към членовете на избирателните комисии.

Късно снощи бе съобщено, че Избирателната комисия, както и членовете на 30-е избирателни секции са приключили успешно работата си, като изборният процес протече при спокойна обстановка и при спазване на изборните правила и без нарушения. Избирателната комисията прие поправка в решението за отчитане на изборните резултати от 7 ноември 2026 г. като отстрани допуснати фактически неточности в имената на двама от кандидатите, в наименованието на органа от съдебната власт, където правораздава единият от тях, и направи едно уточнение в констатацията за гласуването, допълват от пресцентъра на Съвета.

Председателят на Избирателната комисия обяви, че в проведения в неделя повторен избор за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите са гласували 1914 магистрати от общо 2275, включени в списъка на действащите съдии по реда на чл. 29д от ЗСВ. Избирателната активност на гласуването на 8 ноември 2026 г. е 84,13 %, а в гласуването на 7 ноември 2026 г. тя бе 82,20 %.

Съгласно протоколите от избирателните секции с данните от гласуването, общият брой на действителните гласове е 1904. Недействителните бюлетини са 10 броя.

Решението на Избирателната комисия и протоколите на избирателните секции от проведения на 8 ноември 2026 г. повторен избор за членове на ВСС от квотата на съдиите са публикувани на интернет сайта на ВСС.

Съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ, решението на Избирателната комисия, с което се обявява резултатът от избора, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му чрез Съдийската колегия на ВСС пред състава по чл. 29г, ал. 4, състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Решението се постановява в 7-дневен срок от подаване на жалбата и е окончателно.

Мими Фурнаджиева –ръководител на Гражданската колегия на ВКС и Сибила Симеонова – председател на Шесто отделение във ВАС, съпредседатели на Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, благодариха на съдиите, че отчетоха важността на направения избор, да се излъчи ВСС с един нормален, добър и успешен мандат.

Те благодариха за отдадената сериозна и нелека дейност на членовете на секционните комисии, на съдебните служители и на членовете на Избирателната комисия, които съвестно свършиха своята работа.

Съдия Фурнаджиева и съдия Симеонова поздравиха новоизбраните членове на ВСС и им пожелаха успех и здраве!

Те закриха Общото събрание на съдиите в 23,48 часа.

На 25 октомври прокурорите избраха за членове на бъдещата Прокурорска колегия Красимира Филипова, Пламен Петков, Ивайло Илиев и Ивайло Ангелов.

От професионалната квота остава само изборът на следователите, който ще се състои по-следващия уикенд. Там кандидати са председателят на Камарата на следователите Петко Петков и Бойко Атанасов.

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