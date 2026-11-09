Поредното си силно състезание направиха младите шуменски каратисти от спортния клуб по карате “Киокушин”. Те участваха в турнира по карате шинкиокушин за националната купа “Пловдив” за деца до 8, 10, 12 и 14 години и завоюваха 23 медала, от които 8 златни, 7 сребърни и 8 бронзови..

Домакин на състезанието беше АСКК “Тракия”, а в спортната зала “Паисий Хилендарски” играха близо 270 деца от клубовете от цяла България

Златни медалисти са: Атеш Фикрет при деца до 10г. в кат. до 50 кг, Методи Василев при деца до 10 г. в кат. до 35 кг, Венелин Димов при деца до 12 г. в кат. до 50 кг, Никол Стоева при деца до 12 г . в кат. + 50 кг, Венко Лилов при деца до 14 г. в кат. до 40 кг, Ефе Велиев при деца до 14 г. в кат. до 60 кг, Стилиян Велинов при деца до 14 г. в кат. до 65 кг, Емилия Василева при деца до 14 г. в кат. до 60 кг.

Сребърни медалисти са: Симона Атанасова при деца до 8 г. в кат. до 35 кг, Виктор Лилов при деца до 8 г. в кат. +40 кг, Виктория Стоянова при деца до 10 г. в кат. до 30 кг, Еге Реджеб при деца до 10 г. в кат. до 45 кг, Камен Вичев при деца до 14 г. в кат. до 50 кг, Атила Атъф при деца до 14 г.в кат. до 55 кг, Атанас Симеонов при деца до 14 г. в кат. +70 кг.

Бронзови медалисти са: Михаил Николаев при деца до 10 г. в кат. до 25 кг, Росен Николаев при деца до 10 г. в кат. до 27 кг, Божидар Жечев при деца до 12 г. в кат. до 50 кг, Дарена Борисова при деца до 12 г. в кат. до 45 кг, Георги Герчев при деца до 14 г. в кат. до 45 кг, Георги Иванов при деца до 14 г. в кат. до 45 кг, Тодор Радков при деца до 14 г. в кат. +70 кг, Николета Велева при деца до 14 г. в кат. до 50 кг.

ШУМ.БГ