Пиян шофьор падна по време на движение на оживен булевард в Сливен, съобщи bTV.

На 6 ноември, около 20,10 часа, в дежурната част на полицията в Града на сините камъни е получен сигнал за мъж, паднал от превозно средство на бул. "Стефан Караджа".

38-годишният водач е управлявал триколесно електрическо превозно средство, изгубил контрол и паднал на пътното платно.

При проверката станало ясно, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред, а шофьорът е неправоспособен, в явно нетрезво състояние. Той е отказал да бъде изпробван за употреба на алкохол. По случая е образувано бързо производство.

Eдин човек е загинал, а 29 са ранени при 17 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта си.

В София са станали две тежки и 17 леки пътни инцидента, двама души са ранени.

От началото на месеца катастрофите са 135, като при тях осем души са загинали и 173-ма са ранени. От началото на годината тежките произшествия са 5910, общият брой на загиналите е 422, а на ранените - 7325-ма.

При сравнение с реалните данни за загиналите 384 през същия период на 2025 г. се отчитат 38 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 година.

Дир.бг