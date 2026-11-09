През нощта ще бъде облачно и на места в югоизточните райони от страната ще превалява дъжд. Минималните температури ще са между 0° и 5°, в София – около 1°.

Утре сутринта в югоизточните райони все още ще превалява дъжд, но до обяд ще спре. След обяд и облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури ще са от 6° - 9° в Северозападна до 13° - 15° на места в Южна България.

В планините ще преобладава облачно време. Преди обяд в района на Централен Балкан все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 1°.

Преди обяд по Черноморието ще преобладава облачно време, но след обяд облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

НИМХ