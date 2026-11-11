Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ край Ямбол остава затворено. Продължава изтеглянето на леки автомобили и камиони от двете тежки верижни катастрофия кореспондентът на БТА в региона.

Платното от магистрала "Тракия" в посока София вече е пуснато за движение. Измито е и е обезопасено, съобщиха за bTV от МВР.

В късния следобед започна преместването на автомобилите. Колоната беше дълга над 300 метра.

Много екипи на пожарната и пътна помощ пристигат на място, за да се опитат да отпушат магистрала „Тракия“.

Предстои да бъде освободено и платното в посока Бургас.

Двата тежки пътни инцидента станаха около 7:00 часа вчера. Във верижния сблъсък в двете платна - в посока Бургас и в посока София, участваха 86 превозни средства. Катастрофите отнеха живота на 11 души, а 51 са ранени и приети в болници в Ямбол, Сливен и Бургас.

Днес.бг