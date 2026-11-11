Латвия и Литва призоваха днес жителите на няколко района в двете страни да потърсят укрития заради опасност от неидентифицирани дронове, навлизащи във въздушното им пространство през съседните Русия и Беларус. Двете държави съобщиха също, че са били задействани изтребители на НАТО, изпълняващи задачи по противовъздушната отбрана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Няма данни за пострадали. Литовските служби за управление на кризи съобщиха, че предупреждението обхваща и град Каунас - втория по големина в страната, с население от около 300 000 души.

Финландия, друга съседна на Русия държава, въвежда днес временни ограничения за въздушното и морското пространство в източната част на Финския залив. Това бе съобщено от финландските въоръжени сили в публикация в социалната мрежа Екс.

"Това е предпазна мярка, която има за цел да се гарантира безопасността на хората в района и да се даде възможност на властите да противодействат на евентуални дронове", допълниха военните.

Мярката беше предприета на фона на украински атаки с дронове срещу северозападната част на Русия, където се намират големи пристанищни съоръжения за износ през Балтийско море, както и една от големите руски рафинерии.

Украински военни дронове нееднократно са навлизали във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва, засилвайки опасенията, че войната в Украйна се разпространява и на територията на държави от НАТО, граничещи с Русия и нейния съюзник Беларус.

Украйна атакува руски пристанища на Балтийско море, използвани за износ на петрол. Част от украинските дронове обаче се отклоняват от целите си, поради което съседните държави отправят предупреждения към населението си. По-рано тази година подобен инцидент дори доведе до падане на правителството в Латвия.

Москва обвинява Киев, че използва въздушното пространство на НАТО като прикритие за атаките си, докато украинската страна твърди, че някои от дроновете й са отклонени от курса вследствие на заглушаване на сигналите за управление и навигация от руските военни. Държавите от НАТО обвиняват Русия за тези инциденти, като изтъкват, че именно тя е започнала войната.

Dir.bg