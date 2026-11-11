Университетско изложение „Избирам България“ ще се проведе в Шумен тази събота, 14 ноември. Домакин ще бъде Младежкият дом, съобщиха организаторите от Общинския младежки съвет в Шумен.

От 10,00 до 17,00 часа в танцувалната зала на Младежкия дом всички ученици, кандидат-студенти и родители ще могат да се срещнат на място с представители на университети от страната и да получат информация за предлаганите специалности и програми, условията и сроковете за кандидатстване, възможностите за стипендии и професионалната реализация след завършване на образованието.

Участие в изложението ще вземат университети от Шумен, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Велико Търново, Благоевград, София и Пловдив.

ШУМ.БГ