Днес в Абу Даби започна вторият ден от тристранните преговори между представители на Украйна, САЩ и Русия за прекратяване на войната.

Това съобщи в Telegram ръководителят на украинската преговорна делегация и началник на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров, цитиран от УНИАН.

„Започваме втория ден от преговорите“, отбеляза Умеров.

Той уточни, че първо ще се проведе среща в тристранен формат с участието на САЩ и Русия.

„След това ще проведем отделна среща с европейските партньори“, съобщи Умеров и добави, че работата продължава.

Според информация на Bloomberg европейски представители се намират в Абу Даби, където се водят тристранните преговори, но ще се присъединят към тях само при постигането на значителен напредък.

Припомняме, че предварително беше съобщено, че на 11 ноември в рамките на преговорите ще бъдат обсъдени мерки за деескалация, въпроси, свързани с енергетиката и корабоплаването в Черно море, както и нова размяна на военнопленници. Освен това, ако е възможно, ще бъде обсъдена перспективата за тристранна среща на равнище държавни глави.

Според Telegram канала Ukraine Context вторият кръг от преговорите в Абу Даби ще бъде значително по-труден от предишния, тъй като страните ще пристъпят към подробно обсъждане на териториалните въпроси.

„Предвид факта, че руснаците живеят в собствена реалност, в която те уж вече са превзели Святогорск, шансовете за постигане на каквото и да било разбирателство остават малки“, се посочва в съобщението.



На 10 ноември, в първия ден от преговорите, е била обсъдена възможността за размяна на военнопленници по формулата „1000 срещу 1000“ или „1500 срещу 1500“.

Руската делегация е направила опит да повдигне териториалните въпроси, но Украйна отстоява позицията, че те трябва да бъдат разглеждани на равнище държавни лидери.

Вчера представителите на Русия са използвали неверни данни за ситуацията на фронта. По-конкретно те съвсем сериозно са твърдели, че вече са окупирали част от Донецка област, която всъщност е под контрола на украинските отбранителни сили, коментира УНИАН.

Днес.бг