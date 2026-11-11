Манчестър Юнайтед финализира сделка за назначаването на Маурисио Почетино като следващ старши треньор, в случай че бъде взето окончателно решение Майкъл Карик да бъде освободен от поста си, съобщава Дейвид Орнстайн.

В понеделник медиите в Англия съобщиха, че се очаква "червените дяволи" да се разделят с Карик, като се има предвид, че под негово ръководство отборът се намира в зоната на изпадащите във Висшата лига.

На фона на серия от едва 3 победи в 15 мача е започнала работа по намирането на евентуални наследници, като Почетино - селекционерът на мъжкия национален отбор на САЩ, се очертава като избрания кандидат.

Източници, запознати с процеса, са споделили пред The ​​Athletic, че във вторник Юнайтед е уточнявал личните условия на аржентинеца с неговите представители.

Ако от английския гранд заложат на Почетино, то "червените дяволи" ще трябва да платят неустойка на стойност около 10 млн. долара. Клубът все още не се е свързал с футболната федерация на САЩ.

Ако ситуацията се развие според очакванията, Почетино ще бъде придружен от своя щаб, което ще наложи допълнително обезщетение.

54-годишният специалист, който има договор със САЩ до Световното първенство през 2030-а, отдавна желае да поеме Манчестър Юнайтед. Почетино има опит в английския футбол, след като бе начело на Саутхемптън, Тотнъм и Челси.

Бъдещето на Майкъл Карик ще бъде решено на среща в Монако между изпълнителния директор Омар Берада, спортния директор Джейсън Уилкокс и съсобственика сър Джим Ратклиф.

Дир.бг