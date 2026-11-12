През нощта облачността ще е разкъсана, предимно значителна. Главно в централните райони на страната ще превали дъжд. След полунощ и до сутринта на места в Горнотракийската низина и западното поречие на Дунав ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Вятърът от юг-югозапад ще се усили, особено в Източна България и по северните склонове на планините, където ще е до бурен. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в района на София - около 12°.

Утре облачността ще е променлива. Ще духа умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове - силен и бурен вятър от юг-югозапад. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд. Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20° и 25°, в местата чувствителни на южен вятър до 27°-28°, а в София - около 21°.

В планините облачността ще е променлива, по-често - значителна. На места ще превали слаб дъжд. Ще духа силен, по високите части и северните склонове бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 9°.

НИМХ