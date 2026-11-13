Състав на Окръжния съд в Кърджали определи Лютви Местан като невиновен по повдигнатото му обвинение за извършено пътнотранспортно произшествие през 2019 г. край момчилградското село Загорско, в резултат на което по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице.

По повдигнатото обвинение съдът осъди условно на три години "лишаване от свобода" с пет години изпитателен срок втория подсъдим по делото - бащата на загиналото бебе Юсеин Ахмед, като му присъди и разноски по делото в размер от над 27 хиляди евро. Наложено му бе и наказание, с което се лишава от право да управлява автомобил в период от шест години.

Присъдата подлежи на обжалване в 15 дневен срок пред Апелативен съд - Пловдив, обяви съдията по делото Йорданка Янкова след 9 часа заключителни пледоарии.

Делото е свързано с тежката катастрофа от 14 април 2019 г. на пътя за граничния пункт "Маказа", при която се сблъскаха автомобилите, управлявани от Лютви Местан и Юсеин Ахмед. При произшествието загина шестмесечното дете на Ахмед, а други членове на семейството пострадаха. В хода на процеса бяха разглеждани действията и на двамата водачи непосредствено преди сблъсъка. Обвинението срещу Местан беше свързано с неспазване на правилата за предимство, а срещу Ахмед - с нарушения на правилата за движение, включително относно скоростта.

Съдебният процес премина през редица процесуални затруднения. През 2023 г. разглеждането на делото започна отначало заради пенсионирането на съдията докладчик. В хода на производството обвинителният акт беше връщан на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения, а през следващите години бяха назначавани допълнителни експертизи и разпитвани свидетели.

Споровете около експертните заключения продължиха и на финалното заседание. Съдът отхвърли искане на защитата на Юсеин Ахмед за назначаване на нова автотехническа експертиза, както и искане за отвод на съдебния състав.

По време на заключителните пледоарии прокуратурата поиска и за двамата подсъдими наказания от по три години лишаване от свобода условно, с петгодишен изпитателен срок, както и лишаване от право да управляват автомобил за пет години. Съдът обаче оправда Местан и постанови осъдителна присъда единствено за Ахмед.

След изчитане на присъдата Лютви Местан благодари пред медиите на съда за "справедливата присъда", която, по думите му, е реабилитирала доверието ми в правосъдната система на България.

"Честно казано очаквах тази присъда още от първия ден. Поведението на прокурорите и на днешното заседание е едно ярко потвърждение, че те извършиха тежко престъпление срещу правосъдието, нарушавайки конституционните ми права на равноправен български гражданин", коментира Местан.

Той допълни, че след окончателното приключване на процеса ще потърси правата си и ще поиска справедлив съд за всички, които "устно и документално дадоха лъжливи свидетелски показания".

"Не съм изпълнен с мъст. Единственото нещо, което ще ме води, е тържество на справедливостта докрай", каза Местан.

Вторият подсъдим - Юсеин Ахмед, отказа коментар пред медиите, но единият от адвокатите му - Николай Димитров, каза, че още утре ще бъде пуснато заявление за обжалване на присъдата. В нея ще бъде поискано събирането и на други доказателства, които не са били допуснати.

Имаме заключение на вещи лица, едниният не си е взел изпитите за вещо лице, а другият въобще не се е явил на изпита. Това е експертизата, върху която съдът е постановил осъдителна присъда спрямо нашия доверител, каза адвокат Димитров. Той изрази убеденост, че на втора инстанция ще бъде допусната нова експертиза.

Така повече от седем години след трагичния инцидент делото приключва на първа инстанция с оправдателна присъда за Лютви Местан и условна присъда за бащата на загиналото дете.

Dir.bg