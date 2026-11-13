Четвърти ден след двете тежки верижни катастрофи на АМ "Тракия" борбата за живот на част от пациентите продължава. Към момента в болници в София, Бургас, Сливен и Ямбол остават на лечение 35 души, като трима от тях са в тежко състояние.

Днес се очаква да бъдат изписани от болниците част от по-леко пострадалите, общо шестима пациенти - четирима от болницата в Бургас и двама от тази в Ямбол, съобщиха от здравното министерство.

В Сливен са настанени най-много от пострадалите. В болница "Д-р Иван Селимински" остават 15 пациенти, които са в стабилно състояние. В сливенския филиал на ВМА се намират шестима души. Именно от община Сливен са най-много от загиналите - петима души загубиха живота си.

Седем от пострадалите са в болници в Бургас. Двама от тях са тежко пострадали, като най-критично е състоянието на румънски гражданин, който е в медикаментозна кома и е интубиран.

В ямболската болница са настанени петима души, като един от тях е в тежко състояние. Във Военномедицинската академия в София остават на лечение двама от ранените.

"На този етап от разследването няма събрани достатъчно доказателства, които да обосноват повдигането на обвинение на конкретно лице. Румънският шофьор беше задържан, за да бъде гарантиран повторният му разпит.", заяви окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев пред БНТ.

По думите му на пръв поглед става въпрос за човешка грешка заради гъстата мъгла, лошите метеорологични условия, скорост, несъобразена с тях.

"Имам свидетелски показания, че някои от шофьорите са карали с превишена скорост. При някои от автомобилите не се установява видим спирачен път, което означава, че скоростта е била висока", коментира прокурорът. Той напомни, че законът задължава шофьорите да съобразяват поведението си с метеорологичните условия и при необходимост да намалят скоростта почти до спиране.

"Но причините катастрофата да не бъде предотвратена са комплексни", допълни Дойчев. Той уточни, че румънският шофьор на камион е бил задържан само за да се гарантира присъствието на разпита му, тъй като е бил първата кола във верижната катастрофа, при която смъртта си намериха 12 души.

Дир.бг