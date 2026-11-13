Община Шумен планира да събере от граждани и фирми през 2027 година с 2,175 млн. евро повече за поддържане на чистотата. Ръстът е с малко над 25,9%, спрямо сумата за настоящата 2026 година.

План-сметката за чистотата бе представена на пресконференция днес.

През тази година при план 5,414 млн. евро от Такса смет са събрани до момента 85%. Изхарчени за чистота са 5,112 млн. евро, което означава, че до края на годината ще се наложи дофинансиране на дейността. Планираното дофинансиране е 660 хил. евро. За 2027 година общината предвижда да събере 7,648 млн. евро.

Промилът за Такса смет за жилищните имоти в град Шумен и кварталите му се увеличава от 1,99 промила на 2,63 промила. За нежилищните имоти промилите скачат от 5,39 на 7,12.

„Вариантът показва какви са реалните разходи, ресурса, който е необходим, за да можем да имаме нормално сметопочистване, без да дофинансираме с местни средства“, каза кметът на Шумен Христо Христов.

„Таксата е с целево предназначение и е разходопокривна“, каза зам.-кметът по финанси Десислава Петрова, като обясни, че за 2027 г. тя ще е изчислена на базата на сегашните данъчни основи.

От Общината са пресметнали, че средно на жилище в Шумен таксата за смет ще се увеличи с 16,67 евро.

Засега няма да се въвежда системата "замърсителят плаща".

Очаквайте подробности.

ШУМ.БГ