Община Шумен планира да събере от граждани и фирми през 2027 година с 2,175 млн. евро повече за поддържане на чистотата. Ръстът е с малко над 25,9%, спрямо сумата за настоящата 2026 година.
План-сметката за чистотата бе представена на пресконференция днес.
През тази година при план 5,414 млн. евро от Такса смет са събрани до момента 85%. Изхарчени за чистота са 5,112 млн. евро, което означава, че до края на годината ще се наложи дофинансиране на дейността. Планираното дофинансиране е 660 хил. евро. За 2027 година общината предвижда да събере 7,648 млн. евро.
Промилът за Такса смет за жилищните имоти в град Шумен и кварталите му се увеличава от 1,99 промила на 2,63 промила. За нежилищните имоти промилите скачат от 5,39 на 7,12.
„Вариантът показва какви са реалните разходи, ресурса, който е необходим, за да можем да имаме нормално сметопочистване, без да дофинансираме с местни средства“, каза кметът на Шумен Христо Христов.
„Таксата е с целево предназначение и е разходопокривна“, каза зам.-кметът по финанси Десислава Петрова, като обясни, че за 2027 г. тя ще е изчислена на базата на сегашните данъчни основи.
От Общината са пресметнали, че средно на жилище в Шумен таксата за смет ще се увеличи с 16,67 евро.
Засега няма да се въвежда системата "замърсителят плаща".
Очаквайте подробности.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
след като не може кмета да управлява БКС-то да си ходи с неговите подлоги и ръководилители.
ШУМ.БГ
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Анонимен
Малко е...
Преди 2 години в Преслав я вдигнаха почти двойно, а извозват боклука 1 път седмично, а в Шумен всеки ден.
Анонимен
Джумерката - оставка!!!
Анонимен
Затваряй хранилката на Хари и връщай Титана !
Анонимен
Срамота на фона на доходите. А този който живее сам в по голямо жилиюе ще плаща повече от този в което жилище живеят 15 човека. Жилището боклук не прави, а хората които живеят там.
Анонимен
за догодина да си вдигнете и заплатите ама само с 16 евро
Анонимен
общината да вземе да си съкрати малко персонала и там ще спести пари,че повечето там не знаят за какво са там,голям пълнеж,повече са от народното събрание