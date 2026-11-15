Два търговски кораба са били поразени тази вечер в Черно море при атаки с дрон, извършени непосредствено една след друга в териториални води на Румъния, край Сулина, съобщи специализираният морски сайт "Маритайм".

Ударени са танкер и бълкер. Няма пострадали моряци и от двата екипажа, уточнява медията.

Според публикацията единият плавателен съд е танкер, натоварен с химикали, плаващ под гръцки флаг. Информацията все още не е официално потвърдена от румънските власти. Корабът се намира на по-малко от 5 мили от румънския бряг.

От публикуваното в социалните мрежи от "Маритайм" видео става ясно, че на борда на кораба е пламнал пожар, а кадрите са били заснети от други плавателни съдове в близост. Моряците обаче са успели да овладеят пламъците.

От румънското военно министерство по-рано съобщиха, че по същото време са засекли летящ обект.

"Тази вечер, 14 ноември, радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел на изток от Змийския остров", гласи съобщението.

Два самолета F-16, които изпълняват бойни задачи по въздушната охрана, са излетели от 86-а военновъздушна база. Националният военен команден център е уведомил службата по извънредни ситуации за предупреждение на населението в окръг Тулча. Задействана е била RO-ALERT около 20:51 часа местно време.

В петък в същия район край Сулина на 13 ноември беше атакуван трети търговски кораб - Larissa 1, плаващ под флага на Палау, пътуващ към Украйна.

Плавателният съд беше поразен от дрон в петък вечерта в румънски териториални води в Черно море. Няма пострадали членове на екипажа. В резултат на удара е повреден един от товарните кранове на плавателния съд. Капитанът незабавно е уведомил румънските военноморски власти за случилото се. Обстоятелствата около инцидента се разследват, а корабът е поел към Босфора.

Video from seafarers captures yet another series of attacks on merchant vessels off Sulina — inside Romania’s territorial waters, NATO’s Black Sea coast. #BlackSea #Shipping #Romania #NATO https://t.co/AKNMWSlRB1 — Maritime.bg (@MaritimeBul) November 14, 2026

Дир.бг