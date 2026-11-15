„Спартак“ Плевен обърна „Шумен“ и нанесе втора загуба на селекцията на Росен Барчовски в Националната баскетболна лига (НБЛ). В мач от 6 кръг в зала „Арена Шумен“ „Спартак“ победи със 77:67, след като изоставаше след първото полувреме и спря серията от четири успеха поред на „Шумен“.
Домакините започнаха добре срещата, играха с лекота и направиха разликата двуцифрена. „Спартак“ намали изоставането си и на почивката „Шумен“ водеше с 39:34.
Интригата в срещата се завърза още повече през второто полувреме. „Спартак“ стигна до равенство в мача – 41:41, а с кош на Тре Уилямс поведе – 43:41. Джаксън и Харндън дадоха отново преднина на „Шумен“, която стигна до 5 точки – 48:43, но домакините започнаха да грешат, а гостите отново наваксаха и в края на третата четвърт обърнаха мача, след като поведоха с 59:54.
„Шумен“ продължи с много пропуски под коша и в заключителната част на двубоя. „Спартак“ се възползва максимално и направи разлика от 13 точки, която се оказа непосилна за стопяване от домакините.
За „Шумен“ Алан Хърндън бе над всички с 19 точки и 16 борби. Костадин Лазаров реализира 13 точки, Майк Адеунми завърши с 12 точки и 5 борби.
Алекс Симеонов бе най-резултатен за „Спартак“ с 22 точки. Джейлън МакКлауд е с 16 точки и 7 борби, Тре Уилямс - с 12 точки и 9 борби.
В следващия кръг на „Шумен“ предстои трудно гостуване на „Локомотив“ в Пловдив.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Американския нисък плеймейкър на Шумен направи 14 от 15 грешни отигравания и даде разликата на Спартак да ни победи ,такива играчи и без пари да идват не ни трябват
Анонимен
Американският плеймейкър извади мачовете с Ботев Враца и Ямбол.
Анонимен
Без американците 20 точки на мач не можем да вкараме
Анонимен
не може да се играе с петима играчи - играят по 32-35-40 минути- нямаме никаква пейка