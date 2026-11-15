Трима младежи загинаха при тежка катастрофа по пътя Добрич - Балчик, в района между селата Безводица и Попгригорово. Автомобилът им се е ударил в крайпътно дърво и се е разцепил вследствие на силния сблъсък, съобщи МВР.

Момчетата, които загубиха живота си на пътя, са на възраст 14, 18 и 19 г. Загиналите са родом от Стражица.

Двамата младежи са издъхнали на място. Третият пострадал, 19-годишен младеж, е бил ранен и транспортиран в болница, но по-късно е починал от получените травми, допълва БНТ.

Трагичният инцидент е станал около 22:00 часа в събота вечер, уточнява БТА. На мястото на произшествието са изпратени екипи на полицията, противопожарната служба и Центъра за спешна медицинска помощ.

Заради катастрофата движението в района е ограничено. В участъка има и намалена видимост поради гъста мъгла.

Инцидентът влиза в черната статистика в Международния ден за възпоменание на жертвите на катастрофи. По данни на Асоциацията за защита на пострадалите при катастрофи от началото на годината към днешния ден при ПТП са загинали 435 души, а над 7400 са ранени, съобщава БНТ. За този период са регистрирани 5967 пътни произшествия.

Дир.бг