Естония ще затвори всички контролно-пропускателни пунктове по границата си с Русия. Мярката ще влезе в сила на 1 декември, обяви днес естонският министър на външните работи Маргус Цахкна, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че решението е било взето, след като по-рано днес Талин обвини Москва за опит за палеж на фабрика за дронове.

"Русия трябва да разбере, че враждебните действия срещу Естония водят до последици", написа в социалната мрежа Екс Маргус Цахкна, добавя БТА.

Той не уточни колко дълго ще остане затворена границата, нито дали е определена крайна дата.

През нощта на 14 ноември опит за саботаж, разпореден от ГРУ, беше насочен срещу естонската отбранителна компания "Треод системс" (Threod Systems)", заяви по-рано премиерът Кристен Михал в Екс, цитиран от Франс прес.

"Благодарение на засилените мерки за сигурност и бързата реакция на правоприлагащите органи бяха предотвратени сериозни щети. Нападателите бяха задържани", добави той.

Случаят е от Виимси, северно от Талин. Атаката беше предотвратена благодарение на намесата на екипите за сигурност на компанията, а осем лица, постоянно пребиваващи в Латвия, бяха арестувани, съобщи днес главният прокурор Астрид Аси по време на пресконференция.

Премиерът Михал осъди случилото се като "само един епизод от по-широката хибридна война, която Русия води срещу Европа, с цел да намали подкрепата за Украйна и натиска върху Москва".

"Няма да се оставим да бъдем сплашвани. Естония се подготвя за възможността да затвори границата си с Русия, за да намали рисковете за нашето население и за националната ни сигурност", заяви той.

Компанията "Треод системс" произвежда ударни и разузнавателни дронове, посочва АФП.

През август обект на подизпълнителя в отбранителния сектор "Милрем" (Milrem) в Талин стана мишена на опит за палеж и отново бяха арестувани латвийски граждани, припомня АФП.

Засега няма коментар от страна на Москва на обвиненията в саботаж, нито на решението за затваряне на границата. Русия обаче многократно е отричала твърдения на европейски държави в саботажни дейности, посочва Ройтерс.

Бивша съветска република, Естония, която членува ЕС и НАТО, е твърд поддръжник на Украйна. Балтийската република има три отворени гранични пункта с Русия.

dir.bg