Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

През следващото денонощие ще преобладава облачно време. През нощта и утре на места в западната половина от страната с прекъсване ще превалява дъжд. В сутрешните часове на места в равнините ще бъде мъгливо. Временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над югоизточните райони. В Западна и Централна България ще бъде почти тихо, а в Източна ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София - около 4°, максималните - между 9° и 14°, за София - около 10°.

Над планините ще бъде облачно, а най-високите части ще бъдат обхванати от облаци. В масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 4°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 19 мин. и залязва в 17 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 44 мин. Луната в София изгрява в 12 ч. и 57 мин. и залязва в 23 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

НИМХ