Троен сблъсък между тир, микробус и лек автомобил взе жертва и затвори главния път между Казанлък и Стара Загора в района на село Тулово, съобщи казанлъшката "Прес Тв".

Сигналът за катастрофата е подаден около обяд.

На място са изпратени екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната, тъй като по първоначална информация при удара тежкотоварният автомобил се е запалил. Части и смачкани ламарини от микробуса пък са разпръснати на повече от 100 метра по пътното платно.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението в участъка на Тулово е спрян изцяло. Въведен е обходен маршрут от Казанлък - Бузовград-Ръжена - пътен възел Ягода и обратно.

Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция", а полицейски екипи работят на място за изясняване на причините на катастрофата.

През последното денонощие двама души са загинали, а 19 са ранени при 14 пътнотранспортни произшествия в страната, съобщиха от МВР.

От началото на месеца регистрираните пътни инциденти са 235, при които има 29 загинали и 346 ранени. От началото на годината произшествията са 6012, при които загиналите са 444, а ранените - 7499.

При сравнение с реалните данни за същия период на 2025 г. загиналите са с 53 повече през 2026 г.

Дир.бг