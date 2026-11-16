Англия шокира световния и европейски шампион Испания, като го победи с 3:2 като гост в Мадрид в двубой от последния шести кръг в група 3 от Лига А в турнира Лига на нациите на УЕФА.

Завършилият с 10 играчи английски отбор удържа натиска на домакините, за да завърши начело в групата и да сложи край на страхотната им серия от 43 мача без загуба. Англичаните гледат уверено към четвъртфиналите през март догодина, а Испания също продължава напред, но трябваше да се задоволи с второто място, след като допусна поражение у дома за първи път от септември 2022 година насам.

Гостите си осигуриха преднина от 1:0 на почивката с попадение на носителя на Златната топка Хари Кейн, който се разписа от дузпа в 45-ата минута. Преди това пак той и Джуд Белингам затрудниха защитата на домакините, а в 19-ата и Морган Роджърс пропусна възможност за Англия.

Полуфиналистите от Мондиал 2026 удвоиха преднината си

в 53-ата минута, когато Езри Конса засече с глава центриране от корнер на Деклан Райс. Само четири минути по-късно Англия поведе с 3:0, след като Бен Уайт се възползва от подаване на Белингам.

Воденият от селекционера Томас Тухел отбор остана с човек по-малко в 63-ата минута след червен картон за Елиът Андерсън, получен за нарушение срещу Ламин Ямал, а две минути по-късно Микел Оярсабал бе точен при отсъдената дузпа за 1:3. С човек повече испанците притиснаха съперника и в 73-ата минута Джеймс Трафорд трябваше да спасява вратата си.

Английският страж не успя да предотврати попадението на Нико Уилямс в 75-ата минута, дошло след асистенция на Ламин Ямал, а до края на срещата домакините имаха превъзходство, но не успяха да стигнат до изравнителен гол.

Хърватия записа успех у дома с 2:1 над Чехия

и избегна директно изпадане от Лига А, като сега за тима предстои плейоф, за да не последва съдбата на противника и отпадане във второто ниво на турнира.

Иван Перишич изведе домакините напред още във втората минута, но развръзката дойде в последните минути на двубоя. Адам Хложек изравни в 84-ата, а три по-късно Ловро Майер донесе успеха на Хърватия, реализирайки за финалното 2:1.

Футболистите на Франция надиграха Турция с 2:1 при домакинството си в Бордо и се класираха за четвъртфиналите в Лигата на нациите. Успехът им гарантира първото място в група 1 на Лига А, докато турският състав изпада в Лига В.

Килиан Мбапе в 15-ата минута и Брадли Баркола в 21-ата бяха близо до откриване на резултата, а Майкъл Олизе също пропиля шанс за домакините в 38-ата минута.

Малко по-късно Мбапе прати топката във вратата на Турция,

но голът не бе зачетен заради засада.

Само четири минути след подновяването на играта Емирхан Топчу си отбеляза автогол за преднина от 1:0 за Франция. Ели Жуниор Крупи покачи на 2:0 за Франция в 80-ата минута, а Абдулкерим Бардакчъ оформи крайното 2:1 с гол за гостите в 90-ата минута.

Белгия се наложи над Италия с 4:1 като домакин в Брюксел, след като се съвзе след ранно изоставане и също си осигури място на четвъртфиналите. Отборът на селекционера Роберто Манчини пък се свлече от първо на трето място в групата и ще трябва да играе плейоф за оставане в дивизията.

Италия поведе в 11-ата минута чрез Пио Еспозито, но само четири минути по-късно Максим Де Кайпер възстанови равенството с попадение за 1:1. Домакините осъществиха пълен обрат още до почивката, след като Натан Нгой и Жереми Доку направиха резултата 3:1 с голове, съответно в 22-ата и 26-ата минута.

Четвъртият гол за „червените дяволи“ бе дело на Диего Морейра

в 80-ата минута, а в първата минута на добавеното време авторът на попадението за гостите Пио Еспозито пропусна дузпа.

Жребият за четвъртфиналите в Лигата на нациите, както и баражите, ще се проведе на 20 ноември.

Лига А, група 1

Франция – Турция – 2:1

Белгия – Италия – 4:1

Класиране:

1. Франция 6 4 1 1 10:6 13 точки

2. Белгия 6 4 0 2 12:7 12

3. Италия 6 3 1 1 12:10 10

4. Турция 6 0 0 6 4:15 0

Лига А, група 3

Испания – Англия – 2:3

Хърватия – Чехия – 2:1

Класиране:

1. Англия 6 5 0 1 19:6 15 точки

2. Испания 6 5 0 1 16:8 15

3. Хърватия 6 2 0 4 7:17 6

4. Чехия 6 0 0 6 3:14 0

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