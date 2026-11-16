В края на месеца зала „Арена Шумен“ ще бъде домакин на Националната изложба на България за птици и дребни домашни животни. Събитието ще събере представители на гълъбовъдството и развъдната дейност от страната и редица европейски държави, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Официалното откриване ще се състои на 27 ноември (петък) от 13,00 ч. пред зала „Арена Шумен“. След церемонията експозицията ще бъде отворена за посетители от 14,00 до 18,00 ч.

На 28 и 29 ноември (събота и неделя) посетителите ще могат да разгледат изложбата от 8,00 до 18,00 ч.

Ще присъстват представители от Дания, Германия, Франция, Белгия, Италия, Турция, Словакия, Сърбия, Румъния.

Изложбата се организира от Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни в Република България със съдействието на Община Шумен.

ШУМ.БГ