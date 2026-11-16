Хакери са създали фалшиво копие на портала за електронни услуги на МВР, чрез което се опитват да откраднат лични и банкови данни на шофьори. Измамата разчита на съобщения за неплатени глоби и нарушения за превишена скорост. Получателите са притискани да платят в рамките на 48 часа, като в противен случай са заплашени от допълнителни санкции. Един от показателните елементи е, че фалшивата система генерира глоба дори при въвеждане на произволен регистрационен номер на автомобил.

Атаката започва със съобщение със заглавие "Пътна полиция - Фиш за превишена скорост". В него е посочен конкретен номер на глоба, а известието е представено като "Окончателно известие за плащане". Според текста нарушението е засечено от стационарна радарна система. Данните за скоростта и приложените изображения са описани като "правно обвързващи".

За да предизвикат бърза реакция, измамниците се позовават на несъществуващо или неправилно цитирано правно основание и поставят срок от 48 часа за плащане. В противен случай заплашват с прехвърляне на случая към съда, санкция до 800 евро и допълнителни такси за закъснение.

Съобщението съдържа и инструкции, които целят да заобиколят защитите на мобилните телефони срещу подозрителни линкове. Получателят е подканен първо да отговори с цифрата "1", а след това да отвори отново съобщението или да копира адреса директно в браузъра си.

Посоченият адрес "andoi.cc/mvr.bg/bg" не е на МВР, а води към страница, която визуално наподобява официалния портал на МВР. В нея са възпроизведени държавният герб, цветовете и шрифтовете на институцията, както и логата на Европейския съюз и Оперативна програма "Добро управление".

Фалшивият сайт изброява и възможните последствия при неплащане. Сред тях са временно отнемане на шофьорската книжка, принудително събиране на публично държавно вземане и ограничения при регистрационни действия с автомобила.

Киберекспертът Сашка Бончева обясни пред NOVA, че схемата използва няколко добре познати похвата на социалното инженерство. Измамниците залагат на авторитета на държавна институция, усещането за спешност и страха от сериозни последствия.

Потребителите са подканени да платят бързо, като им се обещава намаление при незабавно уреждане на задължението. Според Бончева обаче във фалшивите известия липсва важна информация, която присъства в истинските фишове. Те обикновено съдържат регистрационен номер на автомобила, дата, час и място на установеното нарушение.

Експертът съветва потребителите да проверяват внимателно адреса на интернет страницата и да не отварят съмнителни линкове. Пълното име на домейна е различно от това на официалния портал на МВР.

Ако човек вече е въвел банковите си данни и е извършил плащане, трябва незабавно да блокира картата си и да се свърже с банката, за да поиска издаването на нова.

Киберекспертите съветват към бдителност. Много е важно да се гледат адресите на подателите на съобщението и линковете на сайтовете, като те се сравняват с официалните такива. Например, институциите не пращат писма с податели, регистрирани в Gmail. Сайтовете на институциите са ясни и не съдържат правописни грешки или допълнителни букви или думи. В конкретния случай линкът започва с andoi.cc и след това имитира адреса на МВР след наклонената си черта.

Дир.бг