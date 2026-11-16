Над 150 изпълнители от водещи музикални школи с традиции във вокалното изкуство, вокални студия и арт центрове от цялата страна ще се представят на ХVІ Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Съзвездие“ 2026, който ще се проведе на 21 и 22 ноември 2026 година в Младежкия дом в Шумен.

Председател на журито, което ще оценява участниците, е Красимир Гюлмезов - един от най-авторитетните български композитори и поп изпълнители. Той е автор на музиката на някои от най-големите български хитове, изпети от Лили Иванова („За тебе бях“ ), Веселин Маринов ( „Лятна жълта рокля“ ), Мариана Попова и Орлин Горанов – „Чуй ме“ и много други.

Членове на журито са Даниела Станкова - утвърден вокален педагог, гласов треньор, ментор, музикален продуцент и Николай Текелиев - журналист, член на УС на Асоциацията на вокалните педагози и продуценти в България.

Изпълненията на участниците в „Съзвездие“ 2026 започват от 10,00 часа в двата конкурсни дни (събота и неделя).

Входът за зрители е свободен.

Конкурсът се организира от Общински младежки дом, с подкрепата на Община Шумен.

ШУМ.БГ