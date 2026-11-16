Украйна е извършила най-мащабната си среднощна атака с дронове срещу Русия от началото на войната през 2022 г., показват данни на руското Министерство на отбраната, публикувани днес, предаде Ройтерс.

Според Москва руската противовъздушна отбрана е свалила 1336 украински безпилотни летателни апарата над 16 региона на страната, включително анексирания Крим, както и над акваториите на Черно и Азовско море.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи нападението като масирано и заяви, че никоя система за противовъздушна отбрана не може да осигури стопроцентова защита.

Съобщеният брой надхвърля предишния рекорд от 1254 дрона, отчетен на 29 октомври. Според Ройтерс това е част от тенденцията за увеличаване на мащаба и честотата на украинските въздушни атаки през последните месеци, предаде БТА.

Една от основните цели на нападението е била Московска област. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че около 600 дрона са били насочени към региона, като 191 са били свалени при приближаването им към Москва, а останалите - на по-голямо разстояние. Заради атаките временно са били въведени ограничения за полетите на летищата "Внуково" и "Шереметиево", както и на други летища в западната част на Русия.

Назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов заяви, че украински дронове са поразили Кримския мост, който свързва полуострова с руския Краснодарски край. По информация на Кремъл щетите са незначителни, но автомобилното движение е било временно преустановено заради проверки и ремонтни дейности.

Атаката срещу Кримския мост е довела и до сериозни транспортни затруднения. Руското Министерство на транспорта съобщи, че железопътното движение продължава. Според "Гардиън" около 2000 автомобила са били блокирани заради ограниченията, а руските медии съобщават за закъснения на няколко пътнически влака.

Сериозни последствия са отчетени и в Ростовска област. Губернаторът Юрий Слюсар съобщи за пожари в четири промишлени обекта в град Азов. Обявено е извънредно положение на местно ниво, предаде ТАСС. Трима души са пострадали и са транспортирани в болница.

В района на Милерово отломки от дронове са повредили жилищни сгради и газопровод.

В публикация в Телеграм Генералният щаб на украинската армия съобщи, че е поразена петролната база "Флаш Енерджи" близо до Ростов на Дон, която украинската страна определя като основен логистичен център на южната групировка на руските войски.

В Краснодарския край местните власти съобщиха за шестима пострадали, сред които две деца. Пожар е възникнал и в промишлен обект в селището Илски, където се намира голяма петролна рафинерия.

От края на октомври Украйна значително е засилила ударите срещу руската петролна инфраструктура. Киев разглежда тези атаки като средство за ограничаване на приходите и ресурсите, с които Москва финансира военните си действия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 15 ноември, че ударите са извадили от строя над 55% от руския капацитет за преработка на петрол. Ройтерс подчертава, че не е успяла да потвърди независимо това твърдение.

Атаката с дронове през тази нощ идва, когато президентът Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин се подготвят да се срещнат по-късно тази седмица на срещата на върха за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън, Китай.

Междувременно Русия също продължава въздушните си нападения срещу Украйна. Според украинските военновъздушни сили през същата нощ руската армия е изстреляла 158 дрона, от които 131 са били свалени или неутрализирани. Съобщава се за попадения на 19 места в страната.

Руски удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна през изминалата нощ до предизвикали прекъсвания на електрозахранването в шест области на страната, заяви заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов, цитиран от Ройтерс.

Засегнати са Виницка, Днепропетровска, Кировоградска, Одеска, Тернополска и Черкаска област.

В публикация в Телеграм Некрасов посочи, че през изминалата седмица Русия е извършила 116 целенасочени атаки срещу енергийната и нефтената и газовата инфраструктура на Украйна. Регистрирани са общо 161 случая на нанесени щети по инфраструктурни обекти.

Дир.бг