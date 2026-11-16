На 28 ноември 2026 г. се навършват 45 години от тържественото откриване на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“. По повод годишнината Община Шумен и Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ подготвят празнична програма, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Кулминацията на честванията на 28 ноември, събота, ще бъде от 18:00 часа със специално подготвено 3D мапинг шоу, което ще озари монумента с впечатляваща визуална проекция. Жителите и гостите на града ще могат да наблюдават светлинния спектакъл от панорамната площадка на паметника „Създатели на българската държава“. При неблагоприятни метеорологични условия началният час на шоуто може да бъде променен, отбелязват от общинския пресцентър.

Програмата за годишнината включва и тематична фотобудка, която ще бъде разположена пред сградата на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“. На 28 ноември от 11:00 до 15:00 часа всеки желаещ ще може да си направи безплатна моментна снимка за спомен от 45-годишнината на Мемориалния комплекс.

Изложби и премиера на документален филм също са част от инициативите, посветени на годишнината. Те ще бъдат представени в Посетителския център на комплекса.

От 23 ноември (понеделник) във фоайето на Посетителския център ще бъдат подредени две експозиции. Едната ще представи автентични архивни фотографии, документиращи различните етапи от мащабното строителство на Мемориалния комплекс, а другата ще включва творби на студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Двете изложби ще могат да бъдат разгледани в продължение на няколко седмици.

На 29 ноември (неделя), в рамките на работното време от 8:30 до 17:00 часа, в експозиционната зала към комплекса посетителите могат да гледат безплатно премиерната прожекция на нов документален филм, посветен на съвременната история на паметника.

Филмът ще бъде публикуван и в официалните профили на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ в социалните мрежи.

Специални гости на честването ще бъдат и хората, участвали в изграждането на паметника.

ШУМ.БГ