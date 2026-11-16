Ако средствата за образователния сектор продължат да намаляват, синдикатът може да организира мащабен учителски протест в Брюксел. Така че нека Урсула фон дер Лайен, ако продължава да намалява парите за образованието, да се подготви за един много мащабен учителски протест в Брюксел. Това заяви председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева пред журналисти в Бургас, цитирана от БТА.
По думите ѝ при обсъждането на бюджетната рамка са проведени разговори с Министерство на образованието и науката като са планирани необходимите средства за издръжка, обзавеждане и извънкласни и извънучилищни дейности. Най-сериозните разногласия са били свързани с размера на увеличението на учителските заплати, заложен в бюджета, което е договорено да бъде 7,5 процента вместо първоначално обсъжданите 10 процента.
Имаше много изчисления, разговори и дори пререкания, каза Такева.
Тя обясни, че промяната е свързана с пренареждането на бюджетните приоритети и необходимостта страната да се съобрази с финансовите рамки на европейско равнище. Председателят на СБУ заяви, че синдикатът ще настоява през следващата година отново да бъдат водени разговори за 10 на сто увеличение на възнагражденията.
Целта е до края на 2030 г. учителските заплати да достигнат 125 процента от средната брутна работна заплата за страната. В момента съотношението е около 112 процента, посочи шефката на СБУ и отправи предупреждение към европейските институции във връзка с финансирането на образованието.
Янка Такева коментира и предложението за въвеждане на един учебник по основните предмети. Според нея по-подходящ е моделът с два учебника, който се прилага в други образователни системи. Единият трябва да съдържа основните знания, умения и компетентности, които учениците трябва да усвоят, а вторият - да предлага по-разширено съдържание и по-сложни задачи за децата с по-голям интерес към обучението и изследователската дейност.
Не може да държим всички деца на едно и също образователно ниво, коментира Такева. И посочи, че трябва да има възможност учениците, които искат да задълбочат знанията си, да получат достъп до по-сложни учебни задачи и допълнително съдържание. Като пример за подобен подход тя даде американската образователна система.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Тая пък за каква се мисли, да не се случи като шефа кауфланд.
Анонимен
Тая е висша въплатация на лидер на казионния профсъюз - канесебе.
Тя къде беше по време на втората по големина стачка у нас - Учителската срещу правителството на БКП (сега прогресивни боклуци). Беше стачкоизменник!
Анонимен
Баба ви Янка Такева не знае, че учителските заплати ги определя правителството, не Фон дер Лайен.
Анонимен
Само за пари ламтят – и тези, и полицията, и съдебната система. Резултатите им са никакви, В крайна сметка тежестта пада върху работещите граждани.
Анонимен
Тая няма срам! Че и заплашва! И на какво отгоре? Тук - там училищата полупразни, че и празни, но заплатите се изплащат за несвършена работа. Липса на всякакъв контрол. Директорите пуснали корени, учителите все плачат за заплати, а резултати незадоволителни. Та госпожата като синдикалист да се включи в решаването на проблемите или да си гледа старините.
Анонимен
Такива дърти комунистки да ги пенсионират,и да сложат млади и образовани (с дигитални технологии) хора.