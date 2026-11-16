След като българският национален отбор по футбол загуби за първи път в историята си срещу Люксембург и Исландия, играчите ни не пропуснаха да прибавят към тази колекция и тимът на Естония.

Възпитаниците на временния селекционер Атанас Рибарски за втори път бяха надиграни от от балтийския съперник, но този път заслужено отстъпиха с 1:2 в Талин в последния си мач от Лигата на нациите.

България никога не бе губила от Естония на футбол след една победа (2:0) и две нулеви равенства в миналото, както и още едно равенство 2:@, което бе анулирано заради "черно тото".

Отборът ни изигра нов много труден за гледане мач, подобно на този с Исландия, а единствената разлика днес бе, че съперникът бе значително по-слаб от предишния. Естонците обаче показаха желание и дори можеше да ни победят с по-голям резултат. Нашият тим игра позитивно през първото полувреме, в чийто край заличи гол пасив с попадение на Светослав Ковачев, но през втората беше потресаващ и не създаде нищо в атака.

Така България завършва Лигата на нациите с актив от четири точки в шест мача - 1 победа, 1 равенство и 3 загуби. На третото място сме, като оставаме пред Люксембург, който е с четири. Естония е на второ с 12 и ще играе бараж за качване в по-горна Дивизия, а Исландия печели групата с 14 точки.

Българите показаха желание в началото на мача и се настаниха за дълго в полето на съперника, като отправиха няколко удара, които бяха блокирани. Смелата им игра обаче им изигра лоша шега. След изпълнение на ъглов удар в деветата минута естонците направиха прекрасна контраатака, при която топката бе пратен а напред, Роко Шейн и Патрик Кристал комбинираха, а последният ни матира с фамозен удар под гредата - 1:0.

Нашите опитаха да отговорят чрез добрата игра на Лукас Петков. На два пъти той опита да изненада вратаря с удари от малък ъгъл. В първия случай стражът трудно изби, а във втория изпълнението бе неточно.

Последваха активните действия на нашия тим и те продължиха до края на полувремето. Блокираните удари започнаха да валят пред вратата на Естония, както и няколко неточни, като най-голямо желание за гол показаха Йоан Стоянов и Лукас Петков.

България заслужено изравни резултата в самия край на първото полувреме. Адриан Краев свърши чудесна работа на фланга, центрира и прати топката на главата на Димитър Велковски, който свали с глава към Светослав Ковачев. Крилото на Арда след това с диагонален удар вкара за 1:1.

За съжаление след от добрата игра на България през първата част нямаше в началото на втората. Естонците започнаха да натискат и постепенно натикаха нашия отбор в неговата половина. Червената лампичка светна в 58-ата минута, когато удар на Максим Паскотси рикошира във Велковски и мина опасно близо до гредата на Пламен Андреев.

Логичното се случи в 60-ата минута при статично положение. След центриране от фаул на Маркус Поом топката мина покрай купа от играчи и влетя в далечния ъгъл, като нито един български футболист не успя да я избие с глава - 2:1.

Резултатът дори бързо можеше да стане 3:1. В 68-ата минута. Нападателят Матиас Манилан беше изведен сам срещу вратаря и имаше много време да вземе решение, но прати удара си в тялото на Пламен Андреев. Голям пропуск.

В края на мача на два пъти естонците пропуснаха да вкарат втори гол чрез резервата Карл Мустма. При втората ситуация той пропусна да стреля, а след това направи симулация, заради която получи втори жълт картон и бе изгонен. Това обаче трудно можеше да впечатли съперника ни, който игра по-добре през цялата втора част.

Дир.бг