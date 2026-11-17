Неонатологично отделение в шуменската болница получи апарат за дихателна реанимация в Деня на отворените врати, организиран по повод Световния ден на малките герои. Дарението е от кампанията „Капачки за бъдеще“ на фондация "Лазар Радков", съобщиха от пресцентъра на здравното заведение.

„Апаратът е изключително необходим за малките ни пациенти“, каза началникът на отделението д-р Лиляна Куздова. От същата кампания от болницата очакват неонатологична линейка, която ще бъде допълнително оборудвана и за транспорт на деца.

По повод Световния ден на малките герои в Неонатологичното отделение гостуваха родители на недоносени деца, които благодариха на екипа на отделението за грижите, полагани за бебетата.

До средата на ноември през тази година при 575 раждания в шуменската болница, 59 от децата са били недоносени. През 2025 г. при 672 родени бебета, 62 са недоносени.

„Социални са причините за един не малък процент от необхванатите бременности. Немалко жени в областта нямат нужните изследвания, наблюдение, не посещават женска консултация и при тях по-често се стига до проблемни раждания“, каза д-р Куздова.

Тя добави, че трудностите в работата на екипа в отделението по Неонатология са свързани с това, че са доста натоварени. В отделението работят трима лекари със специалност „неонатология“, двама с “педиатрия“, 15 сестри и акушерки.

„Истинско чудо е спасяването на деца с ниско тегло, оцеляването им, за да продължат да радват родителите си и да имат добро бъдеще“, каза още д-р Лиляна Куздова.

ШУМ.БГ