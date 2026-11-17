Шефът на френската футболна федерация Филип Диало е изненадващото име, което ще бъде номинирано за нов президент на ФИФА. Според медиите в страната това вече е сигурно, след като УЕФА е заявила пълната си подкрепа за Диало.

Това е станало и след лична среща и разговор с първия човек в европейския футбол Александър Чеферин.

Президентът на френския футбол пое поста през 2023 г. и това сложи край на скандалите около тази федерация. 63-годишният лидер на френския футбол има репутацията на силен дипломат, който няма проблем да седне на масата на преговорите с имена от тежка категория.

Например да иде в дома на Зинедин Зидан, когото убеди да стане национален селекционер. Или пък да лети до Мадрид за среща с Килиан Мбапе, когато имаше вълнения около премиите на френските играчи за Мондиал 2026, а Мбапе е капитан на тима.

Освен това не се плаши от битки - и в прекия, и в преносния смисъл. Тренирал е бокс дълги години и е син на шампион в този спорт.

Така за изборите във ФИФА през март вече се очертаха няколко конкуренти на Инфантино, който пък е поставен под огромно напрежение.

Швейцарецът Рамон Вега и японецът Козо Ташима потвърдиха своите номинации. Очаква се поне още една такава до сряда, когато изтича срокът за подаване на документи за надпреварата.

Тя ще е на конгреса на ФИФА в Мароко през март 2027 г.

Дир.бг