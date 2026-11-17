Американската компания SpaceX проявява сериозен интерес България да стане неин регионален комуникационен център. Сред обсъжданите възможности са изграждането на наземни станции за сателитната система Starlink, съоръжения за поддържането ѝ, както и развитието на центрове за данни и изчислителна инфраструктура. Това стана ясно след среща на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с представители на компанията, които са на посещение у нас.

Интересът на SpaceX е конкретен резултат от бизнес мисията във Вашингтон през октомври, водена от Пулев. На среща с представители на българския бизнес, Американската търговска камара и временно управляващия посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл вицепремиерът подчерта, че държавата трябва да осигури продължение на започнатите разговори и да превърне установените контакти в реални инвестиционни проекти.

Представителите на SpaceX са заявили интерес не само към разширяване на инвестиционното си присъствие в България, но и към по-тясно сътрудничество с местни компании. Обсъдени са възможностите за изграждане на инфраструктура за сателитни комуникации, включително наземни станции и необходимите съоръжения за работата на Starlink.

"Именно тук досега е допускан пропуск като администрация. Отива се на място, провеждат се поредица от добри срещи, но след това липсва последваща работа. Искам да променим това с вашето активно участие", заяви Пулев пред представителите на бизнеса.

По думите му преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали 3,83 млрд. евро през първите 8 месеца на 2026 г. Това е увеличение със 100,5% спрямо същия период на миналата година. Одобрените международни инвестиции чрез механизма за скрининг също са нараснали - с 65% на годишна база. "Това са ясни сигнали, че усилията ни за по-предвидима бизнес среда и активна инвестиционна политика дават резултат", посочи вицепремиерът.

Той припомни, че във Вашингтон са участвали 30 представители на 20 български компании от високотехнологичния и отбранителния сектор. В рамките на посещението са проведени над 110 двустранни бизнес срещи, както и разговори с представители на Държавния департамент и Националния икономически съвет към Белия дом. Проведени са и 15 отделни срещи с водещи компании от отбранителната индустрия.

Пулев заяви, че държавата е готова да съдейства за реализирането на инвестиционните намерения чрез ускорени административни процедури, координация между институциите и финансовите инструменти на Българската банка за развитие и Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

"За първи път имаме възможност да направим тази последваща стъпка по толкова конкретен начин, да обсъдим проектите и да активираме необходимата институционална подкрепа. Не искаме да допускаме практиката да организираме успешни посещения и срещи, след които да няма последващи действия", заяви той.

Временно управляващият посолството на САЩ Мартин Макдауъл също акцентира върху необходимостта от продължаване на започнатите разговори. "Целта ни е да насърчим повече американски компании да инвестират в България, както и да създаваме и улесняваме възможностите за бизнес и партньорства за всички вас в Съединените щати", каза той.

Дир.бг